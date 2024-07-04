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Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду
Гражданин США Роберт Вудлэнд во времмя судебного заседания
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима гражданина США и РФ Роберта Вудлэнда по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Москвы, установлено, что Вудлэнд, "действуя в составе организованной группы 3 января 2024 года, исполняя указания организатора, находясь в лесопарковой зоне городе Мытищи Московской области, забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г". Наркотик американец перевез в квартиру на ул. Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.

При попытке закладки наркотиков в тайник Вудлэнд был задержан. 32-летний гражданин РФ и США был отправлен под арест в Москве в январе 2024 года. Он уроженец Пермской области и фактически там зарегистрирован, но проживал в Московском регионе.

В 2020 году Вудлэнд рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он вернулся в Россию.

США Останкинский суд Москва Роберт Вудлэнд
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