Защита американца Вудлэнда обжаловала приговор по делу о наркотиках

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы зарегистрировал апелляцию на приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Жалоба поступила в суд в пятницу. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде будет объявлена позднее.

4 июля Останкинский суд приговорил Вудлэнда к 12 годам колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщали в прокуратуре Москвы, установлено, что Вудлэнд, "действуя в составе организованной группы 3 января 2024 года, исполняя указания организатора, находясь в лесопарковой зоне города Мытищи Московской области, забрал в тайнике-закладке крупную партию наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинона) общей массой не менее 46,91 г". Наркотик Вудлэнд перевез в квартиру в Москве на улице Широкая, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего незаконного сбыта.

При попытке положить наркотики в тайник Вудлэнд был задержан. Вудлэнд, 32-летний гражданин России и США, был задержан в Москве и арестован в Москве в январе 2024 года. Он уроженец Пермской области и фактически там зарегистрирован, но проживал в московском регионе. В 2020 году Вудлэнд рассказал в интервью "Комсомольской правде", что в 1993 году его усыновила семья из США, а в 2020 году он вернулся в Россию.