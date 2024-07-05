Случаи падения деревьев из-за непогоды зафиксированы в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев из-за порывистого ветра зафиксированы в столице, где в отдельных районах уже начался сильный дождь, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы.

"В отдельных районах города идет сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев", - заявили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается сильный дождь с грозой и градом, они будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 м/с.

Людей просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду; если это невозможно, то быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.