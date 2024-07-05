В Москве из-за ливня возможны изменения в работе наземного транспорта
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве из-за сверхсильных осадков в отдельных районах может измениться работа наземного транспорта, предупредил Дептранс.
Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что в некоторых районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, и после затишья пообещали новую, более мощную волну ливней с грозой и градом.
Росавиация сообщила, что несколько рейсов, направлявшихся в "Шереметьево", ушли на запасные аэродромы.
Из-за повреждения контактного провода на станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД был небольшой сбой в движении поездов.