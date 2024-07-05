В Москве из-за ливня возможны изменения в работе наземного транспорта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве из-за сверхсильных осадков в отдельных районах может измениться работа наземного транспорта, предупредил Дептранс.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что в некоторых районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, и после затишья пообещали новую, более мощную волну ливней с грозой и градом.

Росавиация сообщила, что несколько рейсов, направлявшихся в "Шереметьево", ушли на запасные аэродромы.

Из-за повреждения контактного провода на станции "Электрозаводская" Казанского направления МЖД был небольшой сбой в движении поездов.