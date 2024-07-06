Упавшие из-за урагана деревья повредили 11 машин в Подмосковье

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ураган в Московской области повалил 123 дерева в 22 городских округах, повреждены 11 автомобилей в восьми городских округах, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС в субботу.

Как отмечается, погибших и пострадавших нет.

Ураган также размыл дорогу в Дмитровском городском округе и повредил кровлю строящегося дачного дома в Раменском.

Падений слабо закрепленных и широкоформатных конструкций не зафиксировано, добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекаются 408 человек и 136 единиц техники.