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Почти 50% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в пятницу

Почти 50% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы в пятницу
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Около половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы в минувшую пятницу, зафиксированы случаи падения деревьев из-за сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. В основном их объем приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний. Подтоплений городских территорий не допущено", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении комплекса городского хозяйства.

По его словам, поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют.

"Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - отметил Бирюков.

Петр Бирюков
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