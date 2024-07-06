"Аэрофлот" перенес часть рейсов из Москвы в субботу из-за погодных условий

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перенес часть рейсов с вылетом в субботу из-за ухудшения погодных условий в столичном регионе накануне.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07. будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов", - сказано в сообщении перевозчика.

Базовым аэропортом "Аэрофлота" в Москве является "Шереметьево".

Ранее Росавиация сообщала, что вечером в пятницу из-за грозы девять самолетов, которые должны были сесть в "Шереметьево", ушли на запасные аэродромы.