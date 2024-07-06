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"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье

"Аэрофлот" отменит 7 рейсов из Москвы в воскресенье
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в воскресенье 7 июля отменит семь рейсов из Москвы в регионы РФ и обратно, сообщила компания.

Будут отменены следующие рейсы: SU1276/1277 Москва - Казань - Москва; SU1052/1053 Москва - Махачкала - Москва; SU1200/1201 Москва - Пермь - Москва; SU1218/1219 Москва - Самара - Москва; SU1246/1247 Москва - Оренбург - Москва; SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва; SU1188/1189 Москва - Волгоград - Москва.

Решение принято для "максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания".

Москва"Аэрофлот" перенес часть рейсов из Москвы в субботу из-за погодных условийЧитать подробнее

"Пассажиры отмененных рейсов будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе и для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Обо всех изменениях авиакомпания проинформирует по контактам, указанным в бронировании. Также, пассажирам указанных рейсов в качестве компенсации будут начислены мили "Аэрофлот Бонус", - сообщил перевозчик.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" перенес часть рейсов с вылетом в субботу из-за ухудшения погодных условий в столичном регионе накануне.

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