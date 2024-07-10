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Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву по делу об оправдании терроризма

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом), обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Мера пресечения избрана Лазаревой на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Телеведущей заочно вменяется оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Она объявлена в розыск.

Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении Лазаревой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в связи с ее высказываниями об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.

Лазарева находится за границей.

В июне Росфинмониторинг внес телеведущую в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Москва Замоскворецкий суд Татьяна Лазарева
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