В Москве и следующая неделя будет жаркой

В воскресенье возможны дожди и грозы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Жара останется в столичном регионе на следующей неделе, температура днем будет около 30 градусов, также повысится ночная температура, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник ночные температуры плюс 17 - плюс 20, днем - плюс 28 - плюс 30 градусов, по области до плюс 31. Во вторник и среду аналогичная ситуация. То есть продолжается период теплой погоды", - сказал он, добавив, что такая температура будет выше нормы на 3-4 градуса.

В ближайшие выходные в столичном регионе днем также будет около плюс 30 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье возможны грозы.

В Москву вернутся теплые ночи. По словам эксперта, начиная с ночи на субботу, антициклон, определявший погоду в Москве, начнет перемещаться на восток, что приведет к повышению температуры - если в течение недели ночью было около плюс 15, то теперь они повысятся до плюс 17 - плюс 20 градусов. В центре Москвы температура не будет опускаться ниже плюс 23 - плюс 24 градусов. Такая погода плохо влияет на самочувствие, так как организм не успевает восстанавливаться из-за высоких температур, отметил Вильфанд.