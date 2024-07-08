Синоптики прогнозируют, что жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Температура около плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе, к выходным столбики термометров могут подняться до плюс 33 градусов, осадков в течение недели не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После комфортной погоды, которая была в выходные, когда температура в субботу впервые с начала месяца была на 0,4 градуса ниже нормы, к Москве приблизилась восточная периферия антициклона: малооблачное небо, никаких осадков в течение рабочей недели. И солнце опять будет создавать ситуации для жаркой погоды днем", - сказал Вильфанд.

Днем температура в течение рабочей недели будет около плюс 30 градусов: во вторник плюс 30 по области до плюс 32, в среду небольшое понижение до плюс 26 - плюс 28, в четверг и пятницу вновь плюс 27 - плюс 31.

Также Вильфанд уточнил, что Москва будет находиться в холодной части антициклона, воздух будет поступать с южных акваторий Северного Ледовитого океана, воздушные массы будут "прохладные, но не очень холодные". Вместе с безоблачной погодой это приведет к тому, что ночные температуры будут ниже, чем на прошлой неделе, столбики термометров будут около плюс 15 градусов.

В целом на этой неделе температура будет на 2-3 градуса выше нормы, добавил Вильфанд.

"По предварительным расчетам, все-таки к выходным антициклон будет перемещаться на восток, и уже воздух будет перемещаться с южной составляющей. А небо малооблачное. Поэтому вероятность, что еще на 1-2 градуса температура повысится, велика - она будет плюс 27 - плюс 32 градуса, даже до плюс 33 в воскресенье. Но это не очень надолго", - добавил Вильфанд.