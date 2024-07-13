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Беспилотный трамвай в Москве поедет с первыми пассажирами в сентябре

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Столичный беспилотный трамвай начнет ездить с первыми пассажирами в сентябре, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"По нашему плану в сентябре этот беспилотный трамвай, на котором сейчас 90% операций делается в автоматическом режиме через нейронные сети, будет уже ходить с пассажирами. А в конце 2025 года он уже сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме", - сказал он журналистам в субботу.

Ликсутов добавил, что в трамвае будет присутствовать стажер-машинист, чтобы контролировать работу. По словам заммэра, беспилотный трамвай прошел уже около 400 км. "Ни одного ДТП, ни сбоя не было зафиксировано", - подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в столице. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Запуск трамвая планируется провести в три этапа. На первом этапе, который стартовал 23 мая текущего года, проводятся испытания беспилотного трамвая без пассажиров, но с водителем и системой дублирования его действий. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом.

Предполагается, что к 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава будет оборудовано автоматизированной системой управления.

Москва Максим Ликсутов
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