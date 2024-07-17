Поиск

Александр Кибовский не признает вину в коррупции

Об этом в суде заявил следователь

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр правительства Москвы, бывший руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, задержанный по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, не признал вину, заявил в Замоскворецком суде следователь.

"Кибовский не признал вину и дал показания, противоречащие материалам уголовного дела", - сказал он.

Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кибовского.

О задержании бывшего чиновника стало известно ранее 17 июля. В СК сообщили, что ему предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками. Следствие считает, что общая сумма полученных им взяток превысила 100 млн рублей.

Кибовский возглавлял Департамент культуры Москвы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого он пять лет руководил Мосгорнаследием, а еще раньше - Росохранкультурой.

Александр Кибовский Департамент культуры Мосгорнаследие Москва Замоскворецкий суд СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ обяжет банки запретить клиентам передавать электронные средства платежа третьим лицам

ФАС запросит у нефтяников экономическое обоснование роста оптовых цен на Аи-95

Что произошло за день: среда, 17 июля

Минэкономразвития предложило упростить размещение туристических объектов в нацпарках

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

В России потребление электроэнергии снова обновило максимум

Банк России отметил сохраняющиеся проблемы с ж/д доставкой контейнеров в ДФО

Росстат отметил снижение годовой инфляции на прошлой недели в район 9,2%

Военная операция на Украине

Минобороны предложило ввести единую справку участника СВО для получения соцподдержки

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Hamster Kombat в телеграме

ФАС запретит ритейлерам взимать вознаграждения с поставщиков яиц 1-й и 2-й категории

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });