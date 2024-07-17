Александр Кибовский не признает вину в коррупции

Об этом в суде заявил следователь

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший министр правительства Москвы, бывший руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, задержанный по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, не признал вину, заявил в Замоскворецком суде следователь.

"Кибовский не признал вину и дал показания, противоречащие материалам уголовного дела", - сказал он.

Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кибовского.

О задержании бывшего чиновника стало известно ранее 17 июля. В СК сообщили, что ему предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Как считает следствие, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками. Следствие считает, что общая сумма полученных им взяток превысила 100 млн рублей.

Кибовский возглавлял Департамент культуры Москвы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого он пять лет руководил Мосгорнаследием, а еще раньше - Росохранкультурой.