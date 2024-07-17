Мэрия Москвы предупредила о ливнях и грозах в четверг и пятницу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в четверг и пятницу прогнозируются сильные дожди, грозы и порывистый ветер со скоростью при порывах до 17 м/с, сообщил через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков", - предупредил он.

В связи с таким прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. В сообщении отмечается, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"; дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. "Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - заверил заммэра.

Кроме того, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, отмечается в сообщении.