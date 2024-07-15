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Вильфанд спрогнозировал снижение пожароопасности в регионах к концу недели

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Понижение уровня пожарной опасности прогнозируется на территории России к концу недели из-за дождей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дожди пройдут по европейской территории России, по Уралу, по азиатской части страны. К концу недели природная пожароопасность уменьшится. Это не значит, что число пожаров уменьшится, но новых условий для возникновения природных пожаров не возникнет", - сказал он.

По его словам, на юге европейской части России прогнозируется понижение температуры во второй половине недели.

"В Краснодарском крае, в Ростовской области и в Крыму сейчас плюс 35 -плюс 40 градусов, к концу недели небольшое понижение до плюс 31 - плюс 35 градусов. Но все равно очень высокая температура", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Крым Роман Вильфанд Гидрометцентр Краснодарский край Ростовская область
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