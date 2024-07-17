Один из эпизодов дела Кибовского связан с контрактами на поставку мебели

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело, по которому был задержан бывший министр правительства Москвы, экс-руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, связано, в частности, с госконтрактами на поставку мебели и предметов интерьера ГБУК ОКЦ ("Объединение культурных центров"), следует из судебных материалов.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению ходатайства следователя об аресте Кибовского следователь и сам бывший столичный министр упомянули, что в его деле есть другие фигуранты, в том числе (Александр) Нероденков, (Константин) Яковлев и др.

Согласно базе московских городских судов, Нероденков, Яковлев и ряд других фигурантов в настоящее время находятся под арестом по делу об особо крупном мошенничестве.

Согласно судебным материалам, указанные фигуранты, по версии следствия, "создали условия, при которых ООО "Градиент", подконтрольное соучастникам, одержало победу в аукционах, в связи с чем между Департаментом культуры города Москвы и ООО "Градиент" заключены государственные контракты (...) на поставку оборудования, мебели и интерьера в ГБУК "ОКЦ" на общую сумму 155 650 932, 94 рублей, по заведомо завышенной стоимости на сумму не менее 38 000 000 рублей для последующего вывода денежных средств, составляющих разницу между стоимостью указанных государственных контрактов и стоимости фактически поставленного оборудования, мебели и интерьера в ГБУК "ОКЦ", с целью распределения между соучастниками и их присвоения".

О наличии в деле экспертизы, связанной с оценкой мебели, в суде в среду упомянула адвокат Кибовского. По ее словам, экспертиза относится ко вмененному Кибовскому эпизоду мошенничества.

Как пояснил в суде в среду сам Кибовский, с одним из фигурантов - Нероденковым - он много лет состоит в дружеских отношениях. "Я считаю Нероденкова порядочным человеком, о чем заявил следователю. Мы с ним знакомы очень много лет", - сказал Кибовский в суде.

Кроме того, как утверждает Кибовский, после задержания других фигурантов он знал о возможных претензиях к нему. "Я знал, что это по мою голову", - сказал он.

Кибовскому предъявлено обвинение в получении восьми взяток и покушении на особо крупное мошенничество. Как заявили в Следственном комитете, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом, по версии следствия, он действовал в составе организованной группы с соучастниками.

По предварительным данным, общая сумма полученных Кибовским взяток составляет более 100 млн руб.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого возглавлял городской департамент культурного наследия. Также руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Работал в правительстве РФ.