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Мосгорсуд 6 августа проверит законность ареста бывшего главы Депкультуры Кибовского

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 6 августа рассмотрит апелляцию защиты бывшего министра правительства Москвы, бывшего руководителя Департамента культуры столицы Александра Кибовского на его арест по уголовному делу о взятках и особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 10:45 6 августа.

Замоскворецкий суд 17 июля по ходатайству следствия поместил Кибовского под стражу до 16 сентября. Защита считает это решение незаконным и необоснованным и просит апелляционный суд отменить его.

Кибовскому предъявлено обвинение в получении восьми взяток и покушении на особо крупное мошенничество.

По версии следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов, действуя в составе организованной группы с соучастниками. По предварительной оценке, общая сумма полученных Кибовским взяток превысила 100 млн рублей.

Уголовное дело, как сообщалось, в частности, связано с контрактами на поставку мебели и предметов интерьера ГБУК ОКЦ ("Объединение культурных центров").

По делу арестован ряд других фигурантов, в том числе бизнесмен Александр Нероденков, которого Кибовский называет другом, - им вменяется мошенничество. Кибовский не признает вину и утверждает, что после ареста других обвиняемых знал о возможных претензиях следствия к нему.

Кибовский руководил Департаментом культуры с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого он возглавлял Мосгорнаследие, руководил Росохранкультурой.

Депкультуры Замоскворецкий суд Мосгорнаследие Мосгорсуд Москва Александр Нероденков Александр Кибовский
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