Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Тайчера по делу о мошенничестве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте бизнесмена Алексея Тайчера, задержанного в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Тверского суда Москвы от 20 июня 2024 года, по которому в отношении Тайчера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 августа 2024 года, оставлено без изменений", - заявили агентству в пресс-службе в четверг.

Таким образом суд отклонил апелляционную жалобу защиты бизнесмена на решение о его аресте.

Тайчеру предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили в суде, по версии следствия, "Тайчер совместно с еще одним фигурантом путем мошеннических действий заключили четыре фиктивных договора займа с компанией "Трансфин-М", в реальности не имели намерений исполнять взятые обязательства" по возврату денег и "в продолжение преступного замысла впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению", в результате чего предприятию "был причинен значительный ущерб".

Согласно озвученным в суде первой инстанции материалам, Тайчеру вменяется хищение денежных средств, не возвращенных по займу между "Трансфин-М" и компанией "Рейл Стрим". Ущерб по делу оценивается не менее чем в 710 млн руб. и 272 млн руб. в виде неуплаченных процентов.

Тайчер не признает вину. Согласно его позиции, денежные средства были не похищены, а направлены на погашение обязательств "Трансфин-М".

Тайчер порядка 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 г. он был советником первого вице-президента ОАО "РЖД". В 2012 г. в партнерстве с АФК "Система" приобрел ж/д оператора "СГ-транс". В 2015 г. возглавил "Федеральную грузовую компанию". В 2019 г. стал владельцем лизинговой компании ПАО "Трансфин-М", а также создал ж/д компанию "Атлант". В августе 2023 г. Тайчер вышел из капитала "СГ-транса", а в феврале 2024 г. продал 100% "Трансфин-М".