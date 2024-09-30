Бывший замглавы Минтранса Алафинов возглавит лизинговую компанию "Трансфин-М"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трансфин-М" назначил новым генеральным директором Иннокентия Алафинова, сообщила компания.

Алафинов вступит в должность с 1 октября, он избран на три года.

С августа 2018 года по ноябрь 2020 года Алафинов занимал пост первого замминистра транспорта России.

Совет директоров "Трансфин-М" досрочно прекратил полномочия действующего главы компании Максима Анищенкова, который руководил ею с ноября 2018 года по июнь 2023 года, а затем был заново избран в октябре 2023 года.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового лизинга железнодорожного подвижного состава, воздушных судов, а также автомобильного, морского транспорта, технологического оборудования и спецтехники для нужд железнодорожной отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля до 2024 г. был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщил, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-я доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющем 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).