В Москве на "Острове Мечты" начнут строить крупный концертный комплекс

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве в рамках проекта "Остров мечты" скоро начнут строить концертный комплекс сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

"В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. Там уже открыт крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" и концертный зал "Москва". Также благоустроен ландшафтный парк площадью 44 гектара. В ближайшее время инвестор проекта планирует приступить к строительству еще одного крупного концертного зала", - сказал заммэра Владимир Ефимов.

Концертный зал-трансформер вместимостью более 10 тысяч мест запланирован как высокотехнологичная площадка для развлекательных представлений.

"Летом этого года мы приступаем к строительству нового современного концертного зала. По нашим прогнозам, он станет самым большим в Европе", - отметил председатель правления холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

Первый концертный зал "Москва" в проекте открылся в 2022 году. Площадка рассчитана на 4,2 тысячи посадочных мест. "Остров Мечты" находится в Нагатинской пойме на территории 100 гектаров. Проект включает в себя парк развлечений из более чем 47 аттракционов, бассейный комплекс, концертный зал, ландшафтный парк и другие объекты.