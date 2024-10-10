В Москве открытый парк "Остров Мечты" запустят к лету 2025 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В московском районе Нагатино построят открытый парк развлечений более чем на 20 аттракционов , сообщил журналистам председатель правления холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.

"Рядом с крытым парком "Остров Мечты" планируется построить открытую часть площадью 200 тыс. кв.м. Здесь разместятся уникальные аттракционы, которые просто не могут разместиться под крышей. Всего здесь смонтируем 20 аттракционов. Объем инвестиций превысит 15 млрд рублей", - сказал он.

Запустить открытую часть планируется в июне 2024, но отдельные аттракционы будут открываться позднее по мере готовности.

"Среди прочего здесь появится зеленый лабиринт с мультимедийным сопровождением, гидролифт, аттракцион, имитирующий спуск на плотах по бурным речным порогам, самая технологичная в Европе катальная горка протяжённостью более километра и скоростью вертикального подъема 41 км/ч и другие", - рассказал Муцоев.

Парк "Остров Мечты" находится в Нагатинской пойме на территории 100 га и включает в себя крупнейший парк развлечений в Европе состоящий из более чем 47 аттракционов, бассейный комплекс, концертный зал, ландшафтный парк и многое другое.