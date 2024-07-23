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Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы

Контрактники в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год службы
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику составит свыше 5,2 млн рублей за первый год службы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Эту единовременную дополнительную выплату - новую меру социальной поддержки от Москвы - "смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года", отмечается в сообщении. "Соответствующий указ подписал Сергей Собянин", - говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что при этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тыс. рублей.

"Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы", - говорится в сообщении.

Сергей Собянин Москва
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