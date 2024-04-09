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МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск, следует из розыскной базы МВД.

Зыгарь объявлен в розыск в рамках уголовного дела, по какой статье оно возбуждено в базе не указано.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год возглавлял в качестве главного редактора телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). После этого стал заниматься преимущественно писательской деятельностью. В октябре 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.

МВД РФ Михаил Зыгарь
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