Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) по уголовном делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Меру пресечения Зыгарю следствие просит избрать на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Как сообщили в суде, ходатайство было удовлетворено.

Согласно базе суда, Зыгарю вменяется распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему предъявлено соответствующее обвинение.

Претензии к журналисту связаны с его публичными высказываниями по поводу специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Зыгарь объявлен в розыск.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год возглавлял в качестве главного редактора телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). После этого стал заниматься преимущественно писательской деятельностью. В октябре 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.

ВС РФ Михаил Зыгарь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Липецкая область ввела режим воздушной опасности

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили над Курской областью украинский воздушный шар

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Паводок в России

Вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни поднимется на высоту до 1 м

Вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни поднимется на высоту до 1 м
Паводок в России

Почти тысяча домов и участков подтоплены в Курганской области

Почти тысяча домов и участков подтоплены в Курганской области
Паводок в России

Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за "критического подъема воды"

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос до 742 см

Бастрыкин предложил расширить круг трудных детей, которые попадают в ЦВС

Бастрыкин предложил расширить круг трудных детей, которые попадают в ЦВС
Паводок в России

Уровень воды в Тоболе около Кургана вырос за сутки более чем на полтора метра

Уровень воды в Тоболе около Кургана вырос за сутки более чем на полтора метра
Паводок в России

В Кургане эвакуируют микрорайон Тополя из-за угрозы подтопления

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });