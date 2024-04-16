Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) по уголовном делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Меру пресечения Зыгарю следствие просит избрать на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Как сообщили в суде, ходатайство было удовлетворено.

Согласно базе суда, Зыгарю вменяется распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему предъявлено соответствующее обвинение.

Претензии к журналисту связаны с его публичными высказываниями по поводу специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Зыгарь объявлен в розыск.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год возглавлял в качестве главного редактора телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). После этого стал заниматься преимущественно писательской деятельностью. В октябре 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.