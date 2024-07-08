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Почти 50% пришедших на пересдачу одного из ЕГЭ не преодолели минимальный порог

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На пересдачу одного из Единых госэкзаменов (ЕГЭ) 4 и 5 июля записалось 113 495 человек, 49,68% из которых не сдали экзамен, сообщатся в материалах к пресс-конференции главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Еще 31,21% - получили результат 31-40 баллов", - сообщается в презентации к пресс-конференции, которая прошла в понедельник.

В этом году ЕГЭ на 400 баллов написал один человек, 300 баллов - 42 человека, 200 баллов - 648 человек.

По данным главы ведомства, в этом году 768 человек были удалены с экзаменов за нарушение порядка. 220 человек из них были удалены за использование телефона на экзамене и 337 за шпаргалки.

Музаев также отметил рост среднего балла ЕГЭ и числа высокобалльников по профильном математике, физике, биологии, химии, географии.

В этом году впервые прошла пересдача одного из предметов ЕГЭ с возможностью получить результат до конца приемной кампании в вузы. Пересдачи проходили 4 и 5 июля. Свои результаты участники пересдач получат не позднее 17 июля. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.

Основной период ЕГЭ в этом году проходил с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля состоялись резервные дни.

ЕГЭ Рособрнадзор
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