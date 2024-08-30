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В Рособрнадзоре рассказали об обсуждении изменения правил ЕГЭ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Идея о возможности в течение всего года пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в специализированных центрах не нашла поддержки, в том числе из-за того, что это требует значительных финансовых затрат, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он рассказал об этом на подведении итогов Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

"Идея круглогодичной возможности пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах - она поддержки не нашла в силу того, что это требует значительных финансовых затрат, а дальше это нарушает принцип равенства возможностей экзаменов в пользу тех, кто проживает в крупных городах, где такие центры, скорее всего, появятся", - сказал он.

Кроме того, по его словам, большинство участников обсуждения считают, что нужно оставлять второй результат пересдачи ЕГЭ.

"Нововведение 2024 года - это дать возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, которые они сдавали, - очень положительно оценивалось всеми коллегами, которые у нас участвовали в работе групп", - сказал Круглинский .

Обсуждалось, дать ли возможность выбирать между первым и вторым результатом или оставить только второй.

"Большинство склонилось в ту сторону, что надо оставлять ребятам именно второй результат, чтобы попытка была осознанной, чтобы это не превращалось в какую-то дополнительную возможность "на всякий случай" сдать экзамен", - сказал замглавы Рособрнадзора.

В 2024 году возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ была предоставлена 4 и 5 июля. На пересдачу в эти даты подали заявления более 116 тысяч выпускников.

ЕГЭ Рособрнадзор Игорь Круглинский
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