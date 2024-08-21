Договор с РЖД на строительство ВСМ Москва-Петербург планируется заключить до сентября

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ООО "ВСМ Две столицы" планирует до конца августа заключить с РЖД контракт на проектирование и строительство концессионного участка железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил генеральный директор компании-концессионера Олег Тони на презентации проекта

"До конца текущего месяца мы планируем заключить (...) также договоры с производителями высокоскоростного подвижного состава и лизинговой компанией на покупку высокоскоростного поезда и договоров лизинга", - добавил он.

Ожидается, что участок от Петербурга до подмосковного Зеленограда будет строить концессионер, а выходы из Москвы будут построены в рамках инвестпрограммы РЖД.

Проект предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн рублей.

Предполагается, что в 2030 году по этому направлению будет перевезено 22,98 млн пассажиров, в 2040 году - 28,02 млн, в 2050 году - 32,65 млн, а в 2060 году - 36,42 млн.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения по строительству первой ВСМ.

Концедентом проекта от лица государства выступает Росжелдор, концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и пользования инфраструктурой.

Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

Концессионное соглашение рассчитано на 40 лет. Документ подразумевает создание и эксплуатацию инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.