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Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Подписано концессионное соглашение о реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратсессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

"Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 км", - сказал он, добавив, что подписание соглашения состоялось в прошлую пятницу.

В июне правительство утвердило основные условия строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках концессии с компанией "ВСМ Две столицы". Согласно опубликованному распоряжению, она будет строить линию за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.

Как поясняли в пресс-службе правительства, до августа текущего года строительство ВСМ будет включено в перечень самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2025 году для предоставления кредитов на строительство магистрали из фонда будет выделено не менее 300 млрд рублей по ставке не более 1%.

Строящаяся магистраль позволит поездам двигаться со скоростью от 200 км/ч до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Михаил Мишустин ВСМ "Москва-Петербург"
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