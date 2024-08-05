Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на московских заправках на минувшей неделе впервые за это лето показал существенное замедление темпов.

Как следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), на прошлой неделе Аи-92 на АЗС столицы в среднем подорожал всего на 5 копеек - до 53,69 рублей за литр, Аи-95 - на 8 копеек, до 59,48 рублей за литр. При этом дизельное топливо подорожало на 14 копеек - до 65,81 рублей за литр.

В предыдущие недели (и в июне, и в июле) цены на московских заправках росли гораздо более высокими темпами, в среднем по 20-30 копеек.

Последний раз повышение стоимости нефтепродуктов всего на несколько копеек на заправках Москвы фиксировалось на последних неделях мая.