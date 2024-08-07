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Суд в Москве заочно рассмотрит дело экс-посла Украины в Казахстане

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сообщил журналистам в среду официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Врублевский обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).

"По версии следствия, в августе 2022 г. Врублевский, находясь в должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, в ходе интервью сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России", - заявил Иванов.

По его словам, в связи с тем, что Врублевский скрывается от следствия, он был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Следственными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Врублевского. Однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Иванов добавил, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.

"Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого", - сказал Иванов.

В августе 2022 года Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором позволил себе резкие высказывания в отношении русских. МИД Казахстана выразил протест послу Украины. В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщал, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

Украина отозвала Врублевского из Казахстана после данного инцидента. В октябре 2022 года сообщалось, что он был освобожден от должности посла Украины в Казахстане.

Казахстан Андрей Иванов Украина Петр Врублевский Генпрокуратура РФ
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