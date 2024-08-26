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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Басманный суд заочно назначил срок бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по обвинению в возбуждении ненависти и вражды к россиянам, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Врублевского в России либо его передачи российским правоохранительным органам.

Врублевский признан виновным в публичном возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности и языка с угрозой применения насилия (п."а" ч. 2 ст. 282 УК).

Как заявили ранее в прокуратуре, "по версии следствия, в августе 2022 года Врублевский, находясь в должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан, в ходе интервью сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Речь шла идет об интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. МИД Казахстана выразил протест дипломату. Представитель ведомства сообщал, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

Украина отозвала Врублевского из Казахстана после инцидента.

Басманный суд Казахстан МИД Украина Диас Кузаиров Петр Врублевский
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