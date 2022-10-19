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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Посла Украины в Казахстане уволили после его высказываний о русских

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности посла в Казахстане. Документ опубликован на его официальном сайте.

21 августа Врублевский дал интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором резко отрицательно высказался о русских. МИД Казахстана выразил протест послу Украины. МИД РФ потребовал высылки Врублевского из Казахстана.

В начале сентября официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.

5 октября Смадияров сообщил, что Украина в ближайшее время представит нового посла в Казахстане.

Украина Казахстан Петр Врублевский Владимир Зеленский
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