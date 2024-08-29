Защита арестованного в Москве американца Татера обжаловала меру пресечения

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Арест гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого по уголовному делу о применении насилия к представителю власти, обжалован, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 15 августа 2024 года об избрании в отношении Татера меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 октября 2024 года", - сообщили в Мещанском суде Москвы.

Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде будет известна позднее.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа.

В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий - по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

Как сообщалось, Татер - по данным источника "Интерфакса", уроженец Чехии 1978 года рождения, гражданин США, постоянно проживающий в штате Джорджия - пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался, заявили сотрудники отеля и полиции.

Татеру было отказано в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался и руками не махал, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где он был задержан.

По данным источника, Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.

Из открытых источников также следует, что Татер неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов в округах Кобб, Бартоу и Уайт штата Джорджия. О каких правонарушениях идет речь, в открытых данных не указано.