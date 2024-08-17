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Американец Татер не признал вину в применении насилия к представителю власти

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Обвиняемый в применении насилия к представителю власти гражданин США Джозеф Татер (Josef Tater) не признал вину, сообщил "Интерфаксу" собеседник в правоохранительных органах.

"Вину Татер не признал", - сказал собеседника агентства.

Как сообщалось, следствием Татеру предъявлено обвинение по статье о применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти.

В РоссииАмериканец Татер не признал вину в применении насилия к представителю властиЧитать подробнее

Собеседник агентства напомнил, что Татер также не признал вину в мелком хулиганстве, за которое до помещения в СИЗО по уголовному делу он был арестован на 15 суток в административном порядке.

О задержании Татера за мелкое хулиганство в Москве и возбуждении в его отношении уголовного дела о применении насилия к сотруднице полиции стало известно 14 августа.

В тот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство, а на следующий - по ходатайству следствия отправил на два месяца в СИЗО в качестве меры пресечения на время следствия по уголовному делу.

Как сообщалось, Татер, по данным источника "Интерфакса", постоянно проживающий в штате Джорджия гражданин США и уроженец Чехии 1978 года рождения, пытался заселиться в гостиницу на Проспекте Мира в Москве без необходимых документов. При этом американец вел себя агрессивно и нецензурно выражался, заявили сотрудники отеля и полиции.

Татеру было отказано в заселении, поскольку у него не было миграционной карты, а также из-за его поведения, сообщил "Интерфаксу" источник.

Согласно постановлению об административном аресте Татера, американец, "выразив явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания о прекращении противоправных действий не реагировал".

Кроме того, согласно пояснениям одного из сотрудников отеля, в гостинице, где американец жил до этого, Татер "разгромил номер".

Как следует из постановления, сотрудники полиции предупредили Татера о возможности применения к нему физической силы, на что тот не отреагировал, в связи с чем был закован в наручники и доставлен в отдел МВД.

Позднее, в отделе полиции, американец ударил по предплечью и толкнул сотрудницу полиции, сообщил источник "Интерфакса".

Как отмечается в постановлении об административном аресте Татера, в хулиганстве он вину не признал и пояснил, что не ругался и руками не махал, а сотрудники отеля отказали ему в заселении из-за "некорректного поведения", однако письменный отказ предоставить отказались. Из пояснений американца также следовало, что он употреблял алкоголь в баре отеля, где он был задержан.

По данным источника, Татер прибыл в РФ по туристической визе в РФ в конце июля.

Согласно профилю Татера на платформе для профессиональных коммуникаций LinkedIn, последние десять лет он работал налоговым инспектором и налоговым аналитиком в различных компаниях в Джорджии. До настоящего времени, следует из профиля, занимал должность представителя по развитию бизнеса в компании в Атланте.

В своем профиле Татер также утверждает, что владеет чешским языком.

Из открытых источников также следует, что Татер неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов в округах Кобб, Бартоу и Уайт штата Джорджия. О каких правонарушениях идет речь, в открытых данных не указано.

Джозеф Татер
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