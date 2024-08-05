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Расписание поездов на МЦД-4 изменится по выходным с 9 по 25 августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) изменится по выходным в августе в связи с ремонтом инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 22:35 пятницы до 22:35 воскресенья с 9 по 11, с 16 по 18, с 23 по 25 августа изменится расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях D4. (...) В период "окон" будет проводиться ремонт инфраструктуры между станциями Солнечная, Очаково и Поклонная. Для этого будет закрыт 1 путь на участке между Поклонной и Солнечной, поезда МЦД будут следовать по пути в центр", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в понедельник.

На Калужском направлении часть поездов МЦД отменена, у части изменен набор остановок. Интервалы движения поездов увеличены от 30 минут до 1,5 часов. Движение поездов до Киевского вокзала сохранено в полном объеме. Часть поездов следует укороченными маршрутами от Солнечной и Переделкино и обратно.

На центральном участке от Минской до Площади трех вокзалов часть поездов отменена. Интервалы движения увеличены до 50 минут.

На Нижегородском направлении часть поездов отменена. Интервалы движения увеличены до 20 минут. Часть поездов следует укороченными маршрутами от Площади трех вокзалов и Минской и обратно.

МЦД МЦД-4
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