Пожар на Бережковской набережной Москвы локализован

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Возгорание в административном здании на западе Москвы локализовано на площади 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

Как говорится в сообщении, к тушению привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев", беспилотники, а также четыре вертолета Московского авиационного центра.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за задымления перекрыто движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха.

По последним данным, на Бережковской набережной, дом 20, строение 9 продолжается ликвидация пожара в трехэтажном административном здании.

Сведений о пострадавших пока не поступало.