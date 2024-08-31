Пожар на Бережковской набережной в Москве потушен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в субботу вечером потушили возгорание в административном здании на Бережковской набережной в столице, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в административном здании на западе Москвы полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в трехэтажном административном здании на Бережковской набережной, дом 20, строение 9. Пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. В его тушении, в частности, задействовали четыре вертолета.