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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Что произошло за день: суббота, 31 августа

Уголовное дело об обстреле Белгорода, пожар на западе Москвы, пропавший вертолет на Камчатке, жесткая посадка Ан-2 в Ростовской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил уголовное дело после украинского обстрела Белгорода. В стационарах находятся 37 человек, одиннадцать пострадавших - в тяжелом состоянии.

- Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. На борту могли находиться 22 человека, включая 19 туристов.

- Произошел крупный пожар на Бережковской набережной в Москве. В его тушении задействовали четыре вертолета и пожарный корабль "Полковник Чернышев". Возгорание было локализовано на площади 1 тыс. кв. м, а к вечеру потушено.

- В Северной Осетии совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Борт обнаружили между селениями Майрамадаг и Кобан, пострадавших эвакуировали.

- В Новочеркасске Ростовской области будет заново открыто высшее военное командное училище связи. Первый набор курсантов планируется провести в 2026 году.

- Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 разгромили нижегородский "Пари НН". Дубль оформил новичок "Зенита" Лусиано Гонду.

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