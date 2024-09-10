В Раменском эвакуировали жителей пяти домов для разминирования обломков беспилотника

Более 50 квартир повреждены после атаки БПЛА в одном из домов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более 50 квартир повреждены в результате ночной атаки беспилотника в Раменском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Приехал в Раменское – к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции – целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Она добавил, что на Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов – они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел.

"На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов (...) Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше", - сообщил Воробьев.

Он пообещал, что власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество.