Информация о гибели ребенка при атаке БПЛА в Подмосковье не подтвердилась

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жертвой ночной атаки беспилотника в подмосковном Раменском стала 46-летняя женщина, информация о гибели ребенка не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде (в Раменском - ИФ) пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась)", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.