Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация отменила запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения отменены с 9 утра по московскому времени. Их вводили с 7 часов утра из соображений безопасности.

Направлявшиеся в Казань самолеты в результате отправились на запасные аэродромы в Нижнекамск, Самару и Ульяновск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября также прекращали работу аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Они возобновили прием и отправку рейсов в 07:58 по Москве.