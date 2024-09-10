Прокуратуры ЦФО открыли "горячие линии" после крупной атаки беспилотников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В регионах Центрального федерального округа, которые подверглись атакам беспилотников минувшей ночью, прокуратуры открыли "горячие линии" для оказания помощи гражданам, особое внимание будет уделено контролю за медицинской помощью, сообщила Генпрокуратура России

"В связи с атакой украинских БПЛА на ряд субъектов Центрального федерального округа по поручению (генпрокурора) Игоря Краснова прокуроры субъектов ЦФО контролируют соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи",- сказали в ведомстве.

В прокуратурах открыты "горячие линии" для реагирования на обращения граждан.

Генпрокурор распорядился "особое внимание уделять вопросам оказания медицинской помощи, в отдельных регионах - вопросам перемещения и пребывания граждан в пунктах временного размещения, обеспечения ПВР всем необходимым".

Также прокурорами организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости.

"Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО",- добавили в надзорном ведомстве.

Минобороны ранее заявило, что над российскими регионами за ночь были нейтрализованы 144 украинских беспилотника. 72 дрона было уничтожено или перехвачено над Брянской областью, 20 - над Московской, 14 - над Курской, 13 - над Тульской. Еще восемь дронов ВСУ нейтрализовано над Белгородской областью, семь - над Калужской, пять - над Воронежской, четыре - над Липецкой области, один - над Орловской.

В Раменском погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.