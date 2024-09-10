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Жильцам пострадавшего при атаке БПЛА дома в Раменском предложили несколько вариантов размещения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жильцы многоквартирного дома в Раменском, где было повреждено 54 квартиры в результате ночной атаки беспилотника, смогут разместиться в гостиницах или съемном жилье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Приехал в пункт временного размещения в школе №5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов. Все расходы на восстановление зданий мы берем на себя вместе с Фондом капитального ремонта Подмосковья. У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российскими военными за ночь нейтрализовано 144 украинских беспилотника, из них 20 - над Московской областью.

Воробьев заявлял, что в результате ночной атаки БПЛА в доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина.

Андрей Воробьев Подмосковье Раменское
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