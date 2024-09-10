Принятые самарским аэропортом "Курумоч" рейсы отправлены в аэропорты назначения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пять самолетов, следовавших в Москву и перенаправленных на запасной аэродром в Самаре, вылетели в аэропорты назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Курумоч".

"10 августа на запасной аэродром в Самару прибыли рейсы (ранее сообщалось о пяти бортах - ИФ), следовавшие в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада, а также из Новокузнецка в Казань. В настоящее время все они вылетели в аэропорты назначения", - сказал представитель "Курумоча".

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" прерывали прием и отправку рейсов в ночь на 10 сентября из соображений безопасности. Эти ограничения отменили в 7:58 по Москве. Аэропорт Казани ограничивал работу с 7 до 9 утра по московскому времени.