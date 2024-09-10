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Аэропорт "Жуковский" еще не возобновил работу после падения осколков БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковный аэропорт "Жуковский", несмотря на снятые Росавиацией ограничения, в настоящее время не обслуживает рейсы, планирует возобновить работу по завершении следственных действий, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"Приносим извинения пассажирам задержанных рейсов и просим проявить понимание: действующие ограничения вызваны форс-мажорными обстоятельствами и направлены на обеспечение максимального уровня безопасности гостей аэропорта. Аэропорт возобновит работу в штатном режиме после завершения следственных мероприятий", - сказал представитель "Жуковского".

В ночь на вторник на территории контролируемой зоны аэропорта было зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа, пояснил он. Аэропорт закрыли на прием и вылет рейсов. Аналогичные ограничения были введены Росавиацией в отношении аэропортов "Внуково", "Домодедово", а также Казани. В 07:58 ограничения были сняты - сообщалось, что "Внуково", "Домодедово" и казанский аэропорт возобновили работу.

По словам представителя "Жуковского", жертв и пострадавших в результате инцидента в аэропорту нет, разрушений перронного покрытия не зафиксировано. На месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов.

По данным сайта "Жуковского", в настоящее время задерживаются четыре рейса "Уральских авиалиний" в Самарканд, Бишкек и Душанбе и один рейс Red Wings в Тбилиси.

Жуковский
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