Бакальчук подтвердила гибель сотрудника охраны при стрельбе у офиса Wildberries

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Погибший при стрельбе в среду у офиса Wildberries в Москве являлся сотрудником охраны, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"К сожалению, погиб один человек. Это сотрудник охраны офиса компании в бизнесцентре "Романов двор", - сказал собеседник агентства.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила гибель охранника.

"В результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее в среду около офиса Wildberries произошла стрельба. В компании утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Со своей стороны глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила: "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. (...) Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка". Она публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования.

Ранее в правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве один человек погиб, трое получили ранения, в том числе двое полицейских.

"В настоящее время в отдел полиции доставлено около 30 граждан", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что вопрос о статусе доставленных в полицию будет решен после выяснения обстоятельств случившегося.