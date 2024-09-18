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В Wildberries заявили, что стрельбу начали люди, сопровождавшие Бакальчука

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В компании Wildberries утверждают, что стрельбу в московском офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

"Стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции, сотрудники охраны бизнес-центра от действий людей, сопровождавших Владислава Бакальчука. Попытка незаконного проникновения осуществлена сразу по двум адресам компании, это доказывает, что никаких переговоров не планировалось", - говорится в заявлении компании.

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В компании отметили, что у Бакальчука нет доступа в офис, так как он не сотрудник, а владелец 1% акций и имеет право только на запрос документов.

Ранее Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис на Романов переулок.

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В июне этого года Wildberries анонсировала объединение с оператором наружной рекламы Russ. Юридические и финансовые параметры сделки ее участники не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%. Соучредитель Wildberries Владислав Бакальчук выступил с резкой критикой сделки, в рамках которой, по его мнению, оценка Russ была многократно завышена. В свою очередь его супруга и основной владелец компании Татьяна Бакальчук с аргументами против сделки - как ее параметров, так и бизнес-логики объединения в целом - категорически не согласилась. Параллельно история развивалась в частной плоскости: после заочного обмена публичными комментариями о сделке Татьяна Бакальчук заявила, что подала на развод.

Ранее стало известно, что РВБ, совместная компания Wildberries и владельца группы Russ, готовит иск к компании Владислава Бакальчука "ВБ Девелопмент" на сумму примерно 27 млрд рублей.

"В ходе первичного аудита обязательств "ВБ Девелопмент" обнаружена задолженность перед Wildberries по 65 договорам, заключенным в период с 2021 по 2024 год, в размере 26 млрд 987,7 млн рублей", - заявила РВБ.

Обстановка у офиса Wildberries в Москве

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Wildberries Владислав Бакальчук
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