Скончался второй раненный при стрельбе сотрудник охраны офиса Wildberries

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате стрельбы у офиса компании Wildberries в Москве увеличилось до двух.

"К сожалению, скончался второй раненный в результате стрельбы сотрудник охраны офиса Wildberries", - сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

Агентству эту информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о гибели одного сотрудника охраны офиса Wildberries.

В среду около офиса Wildberries в столице произошла стрельба. В компании утверждают, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Со своей стороны глава Wildberries Татьяна Бакальчук сказала: "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. (...) Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка". Она публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования.