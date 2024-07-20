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В Москве началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова в Люблино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

По словам мэра, интерьеры дворца сейчас в удовлетворительном состоянии: сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов. Однако фасады требуют реставрации.

Собянин добавил, что специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восполнят утраченные архитектурные элементы.

Как написал мэр, на время работ залы дворца будут доступны для посетителей.

Москва Люблино дворец Дурасова Сергей Собянин
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