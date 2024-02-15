Огонь охватил три строения во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы

В одном из них произошло частичное обрушение конструкций

Пожар в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Огнем охвачены три неэксплуатируемых строения внутри двора здания "Известия Hall" в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных внутри двора. В одном из них произошло частичное обрушение конструкций", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тушение осложняется высокой пожарной загрузкой, внутри - строительные и другие горючие материалы.

"Пожарные работают в условиях плотного задымления. К тушению привлечено более 120 человек и 35 единиц техники", - отметили в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что огонь охватил находящееся на реконструкции административное здание на Пушкинской площади, дом 5. Площадь возгорания составляла 1,5 тыс. кв. метров.

В связи с работой оперативных и экстренных служб перекрыты три полосы на Тверской улице в сторону Садового Кольца, а также одна полоса на Большом Путинковском переулке.

Позднее столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в связи с работой оперативных и экстренных служб, устраняющих пожар в "Известия Hall".